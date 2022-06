फॉलोअप शिविर में बांटे पट्टे- जॉब कार्ड, अधिकारियों ने सुनी ग्रामीणों की समस्या

करौली Published: June 08, 2022 12:19:07 am



हिण्डौनसिटी. समीप के शेरपुर गांव के आईटी केन्द्र पर मंगलवार को प्रशासन गांवों के संग अभियान का फॉलोअप शिविर आयोजित हुआ। जिसमें एसडीएम अनूप सिंह ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। शिविर में भूखंडों के 26 पट्टे एवं 60 जॉबकार्ड के अलावा कई प्रकार के प्रमाण पत्र जारी किए। साथ ही कृषि उपकरण बांटे।

एसडीएम ने बताया कि शिविर में ग्राम पंचायत शेरपुर, चिनायटा, खीपका पुरा, जगर व कोटवास के ग्रामीणों की सड़क, पानी व बिजली सहित विभिन्न विभागों से जुडी समस्याओं को सुना गया। साथ ही मौके पर ही संबधित विभाग के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने गर्मी के मौसम में बिजली-पानी की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। शिविर में राजस्व विभाग को खाता शुद्धिकरण 90, नामांतरण 150, खाता विभाजन 8 प्रकरण प्राप्त हुए। पंचायती राज विभाग द्वारा 60 नई जॉब कार्ड, 26 नए पट्टे जारी किए। इस दौरान सूरौठ तहसीलदार धर्मसिंह, विकास अधिकारी ज्ञान सिंह उपस्थित रहे। जे.बी. पूर्वांचल का पहले वर्ष में रहा शत-प्रतिशत परिणाम हिण्डौनसिटी.

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के12 वीं कला वर्ग परीक्षा में जे. बी. पूर्वांचल स्कूल का श्रेष्ठ परिणाम रहा है। विद्यालय के मेधावी छात्र-छात्राओं ने श्रेष्ठ अंक हांसिल कर शहर, स्कूल एवं परिजनों का नाम रोशन किया है।

संस्था चेयरमैन बिरम सिंह ने बताया कि छात्र सोनू सिकरवार ने 94 प्रतिशत, मनीषा गुर्जर ने 93.80 प्रतिशत, आराधना गुर्जर ने 91.60प्रतिशत, तनीषा शर्मा ने 91.00 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। स्कूल निदेशक राकेश कुमार ने बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए मेधावियों को बधाई दी है। विद्यालय में कुल 32 विद्यार्थी परीक्षा में प्रविष्ठ हुए थे। जिनमें से 4 विद्यार्थियों ने 91प्रतिशत से अधिक, 8 छात्रों ने 85 - 90 प्रतिशत, 9 छात्रों ने 80 - 85 प्रतिशत तथा 5 छात्राओं ने 75 - 80 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। प्रधानाचार्य धीरू तोमर ने बताया कि बेहतर शिक्षण व्यवस्था से विद्यालय का प्रथम वर्ष में ही शत-प्रतिशत परिणाम रहा है। सह निदेशक राजू शर्मा, रामवीर चौधरी, विजय जैन, लवेश चौधरी, सोहेल इकवाल, मनोजपाल, उमेश माथुर आदि ने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामाएं दी हैं। पढ़ना जारी रखे

