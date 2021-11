105 ग्रामीणों को बांटे आवासीय भूखंडों के पट्टे, 101 को जारी किए मनरेगा जॉबकार्ड

Pattas of residential plots distributed to 105 villagers, MNREGA job cards issued to 101

- गांव मिल्कीपुरा में लगा प्रशासन गांवों के संग अभियान का शिविर