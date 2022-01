चंदीला गांव में 80 जनों को बांटे आवासीय भूखंडों के पट्टे, 81 को जारी किए नए जॉब कार्ड

Pattas of residential plots distributed to 80 people in Chandila village, new job cards issued to 81

प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत लगा शिविर

करौली Published: January 05, 2022 12:06:20 am

हिण्डौनसिटी. उपखण्ड क्षेत्र की चंदीला ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मंगलवार को प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत लगे शिविर में 80 जनों को भूखंडों के आवासीय पट्टे एवं 81 श्रमिकों को मनरेगा योजना के तहत नए जॉब कार्ड वितरित किए गए। शिविर में एसडीएम अनूप सिंह ने ग्रामीणों की मूलभूत समस्याओं को सुना और मौके पर ही जिम्मेदार विभागों के अधिकारियों को समाधान के निर्देश प्रदान किए।

चंदीला गांव में 80 जनों को बांटे आवासीय भूखंडों के पट्टे, 81 को जारी किए नए जॉब कार्ड



एसडीएम ने बताया कि शिविर में पंचायत राज विभाग ने आवासीय भूमि के 80 पट्टे जारी करने के साथ ही महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रमिकों के लिए 81 जॉब कार्ड जारी किए। इधर कृषि विभाग द्वारा मिट्टी के 25 नमूनों का संग्रहण कर 10 मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए। राजस्व विभाग द्वारा किसानों की भूमि के 120 नए नामांतकरण खोले गए। साथ ही 110 खातों का शुद्धीकरण किया गया।

इसी प्रकार खाता विभाजन के नौ व गैर खातेदारी के खातेदारी के दो प्रकरणों का निस्तारण किया। चिकित्सा विभाग की टीम ने 328 रोगियों का उपचार किया, साथ ही 56 जनों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन किया। आयोजना विभाग की ओर से पीएमएसबीवाई के तहत 235 एवं पीएमजेडीवाई के तहत 45 लोगों को लाभान्वित किया गया।

समाज कल्याण विभाग की टीम ने पेंशन के दो व पालनहार योजना के तहत चारपत्रावलियों को स्वीकृति प्रदान की। शिविर में महिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग द्वारा मातृत्व वंदना योजना के तहत 79 नए आवेदन लिए गए साथ ही 76 जनों में टीकाकरण किया।

ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने व बिजली बिलों में संशोधन कराने की मांग की। एसडीएम ने लाभार्थियों को आवासीय भूमि के पट्टे, कृषि यंत्र, मृदा स्वास्थ्य कार्ड एवं जॉब कार्ड आदि वितरित किए गए। शिविर में कृषि विभाग विभाग चिकित्सा विभाग समाज कल्याण परिवहन विभाग सहित 22 विभागों ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण किया। इस दौरान तहसीलदार हेमेन्द्र कुमार मीणा, विकास अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, सरपंच सुनील कुमार, एसीबीईओ दयाल सिंह सोलंकी आदि मौजूद रहे।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें