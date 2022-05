बकाया परिलाभों का करें भुगतान,नहीं तो करेंंगे आंदोलन का ऐलान

Pay the outstanding benefits, otherwise we will announce the movement

सेवानिवृत रोडवेजकर्मियों ने डिपो के मुख्य प्रबंंधक को सौपा ज्ञापन

मांग पूरी नहीं होने पर धरना प्रदर्शन कर दी चेतावनी

करौली Published: May 17, 2022 10:21:42 am

हिण्डौनसिटी.

आरएसआरटीसी रिटायर्ड एम्पलाईज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सोमवार को वर्षों से बताया परिलाभों के भुगतान की मांग को लेकर हिण्डौन आगार के मुख्य प्रबंधक को ज्ञापन सौपा। साथ ही 31 मई तक भुगतान की मांग पूरी नहीं होने से धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी।

आरएसआरटीसी रिटायर्ड एम्पलाईज एसोसिएशन की शाखा अध्यक्ष महेश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में दोपहर में रोडवेज आगार कार्यालय पहुंचे सेवानिवृत कर्मचारियों ने मुख्य प्रबंधक गजानंद जांगिड़ को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के सचिव पूर्ण चंद शर्मा ने बताया कि सेवानिवृत्त कर्मियों का सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जिसमें अधिश्रम भत्ता, जीएच भत्ता, रात्रि व दिन बहिर्गमन भत्ता आदि शामिल हैं। वर्ष 2008 में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को किस्तों में परिलाभों का भुगतान किया जा रहा है। तीन सेवानिवृत रोडवेज कार्मिकों की 40-40 किस्ते बकाया चल रही हंै। इस दौरान सेवानिवृत्त सीपीएफ पेंशन रोडवेज कर्मचारियों की लंबित प्रकरणों के निस्तारण पर भी चर्चा की गई। ज्ञापन में सेवानिवृत रोडवेज कर्मियों ने चेतावनी दी है कि 31 मई तक उक्त मांगों का निस्तारण नहीं किया गया तो वे रोडवेज डिपो के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं रोडवेज चालक परिचालकों के अक्टूबर 97 से बकाया एरियर का भुगतान नहीं करने की वजह से 23 मई को जयपुर में रोडवेज मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ज्ञापन देने के दौरान सेवानिवृत कर्मचारी मोतीलाल मीणा अतर सिंह जाट नत्थी सिंह धाकड़, अरुण कुमार शर्मा ,घनश्याम शर्मा ,रूप सिंह धाकड़ ,लेखराज सिंह गजानंद गुप्ता, यादराम धाकड़ ,तेज सिंह वर्मा ,पूरन चंद शर्मा, मान सिंह शर्मा आदि मौजूद रहे। पढ़ना जारी रखे

