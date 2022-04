8 साल से झेल रहे पानी की 'पीर', 58 करोड़ की योजनाओं के बाद भी नहीं मिला 'नीर'

'Peer' of water facing for 8 years, 'Neer' not found even after plans of 58 crores

-वार्ड 53 की दलित ढाणियों में पेयजल को तरस रहे लोग

करौली Published: April 25, 2022 11:52:45 pm



हिण्डौनसिटी. शहरवासियों को पीने का पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा 58 करोड़ की दो योजनाएं धरातल पर उतारीं गई, लेकिन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अभियंताओं और संवेदकों की अंधेरगर्दी से आमलोगों को पेयजल संकट से निजात नहीं मिल पाई। पिछले आठ सालों से पानी के लिए परेशान नगरपरिषद क्षेत्र के वार्ड 53 की दलित ढाणी और कॉलोनियों के लोगों ने सोमवार को पहले पीएचईडी दफ़्तर में, फिर तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। इसके बाद एसडीएम अनूप सिंह को ज्ञापन सौंपकर 'नीर की पीर' से अवगत कराया।

पार्षद भारत जाटव ने बताया कि वार्ड क्षेत्र की जाटव बस्ती में अथाई के पास, पुराने जैन मंदिर के पास दलित आबादी इलाका है। जहां लोगों को आठ साल से पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा। कई बार शासन-प्रशासन के अलावा जिमेदार जलदाय महकमे के अफसरों से समस्या समाधान की मांग की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब हालात यह हैं कि आधी रात के बाद से ही महिलाओं की कतार पेयजल प्वाइंट पर लग जाती है। महिलाएं काफी दूर से सिर पर कई-कई बर्तन रखकर पानी भरकर लाती हैं। परिवार के पुरुष भी सभी कामों को छोड़कर पानी भरने में मदद करते हैं। उन्होंने बताया कि अगर जल्दी ही समस्या से निजात नहीं दिलाई गई, तो जलदाय विभाग का घेराव आमरन अनशन किया जाएगा। इस दौरान शिवम हिण्डौनिया, बनेसिंह, रवि, हिमांशु, मनीष, मीरा देवी, श्यामवती, कमलेश, ममता देवी, माया, बबली आदि मौजूद रहे।

8 साल से झेल रहे पानी की 'पीर', 58 करोड़ की योजनाओं के बाद भी नहीं मिला 'नीर'

भीषण गर्मी में पानी के लिए परेशान वार्ड 36 के बाशिंदे -तहसील में प्रदर्शन कर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन हिण्डौनसिटी. भीषण गर्मी के दौर के बीच शहर के लोग अब पानी के लिए परेशान होने लगे हैं। पेयजल किल्लत से जूझ रहे वार्ड 36 के बाशिंदों ने सोमवार को तहसील परिसर में प्रदर्शन कर एसडीएम अनूप सिंह को ज्ञापन सौंपा। वार्ड वासियों ने शीघ्र समस्या समाधान नहीं होने पर आमरन अनशन की चेतावनी दी है।

वार्ड पार्षद पूनम देवी व सोनू बेनीवाल ने बताया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अभियंताओं की लापरवाही के कारण नगरपरिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 36 की कॉलोनी और ढाणियों में पेयजल संकट बना हुआ है। गर्मी के बीच लोगों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। नलों के जरिए पर्याप्त जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। गंदा और बदबूदार होने की वजह से नलों का पानी अनुपयोगी है। ऐसे में लोगों को टेंकरों से पानी मंगाना पड़ रहा है। आरोप है कि पूर्व में कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को मौखिक और लिखित में समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। लोगों ने चेताया कि जल्द ही पेयजल आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो आमरन अनशन शुरु किया जाएगा। इस दौरान सावित्री, कांता, गुड्डी, वीरवती, विद्या, मिश्री, शांति, चिरोजी, नर्वदा, अनीता, संतो, ललिता, सुनीता, मंजू, निर्मला, मुतरी, देवो आदि मौजूद रहे।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें