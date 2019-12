पेयजल संकट पर गुस्साए लोग , तीन घंटे किया विरोध प्रदर्शन



People angry over drinking water crisis, protested for three hours.Water has not been coming from the taps in Surath for 15 days. Drinking water scarcity in 400 houses of Surath town

सूरौठ में 15 दिन से नलों से नहीं आ रहा पानी