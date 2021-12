गलन भरी सर्दी से ठिठुरे लोग, एक डिग्री पर ठहरा पारा

नव वर्ष के पहले दिन शीतलहर के आसार

करौली Published: January 01, 2022 12:04:09 am

हिण्डौनसिटी. दो दिन की राहत के बाद वर्ष के अंतिम दिन शुक्रवार को गलन भरी सर्दी से ठिठुरा दिया। आकाश मे छिपपुट बादल छाने से धूप में भी नरमी रही। सर्दी के तेवर तीखे होने से लोग अलाव जला कर राहत पाने का जनत करते दिखे। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार नव वर्ष के पहले दिन शनिवार को शीतलहर चलने की संभावना है।

सुबह आसमान साफ रहने से खुली धूप से लोगों को सर्दी से राहत मिली, लेकिल खुले स्थानों पर ठण्डी हवाओं ने लोगों ने कम्पकपा दिया। शुक्रवार को शहर का न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस रहा। जबकि जिले का औसत अधिकतम 19.0 एवं न्यूनतम 4.0 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक एमके नायक ने बताया कि गुरुवार से ही तापमान में गिरावट शुरू हो गया। 30 दिसम्बर को 1.5 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। रात के तापमान में और गिरावट की संभावना है। वहीं शुक्रवा को जिलेभर में शीतलहर चलने का अनुमान है।

महिला कल्याण और रक्तदान पर दिया जोर जाटव बगीची में हुई महिला सुरक्षा रक्तदान समूह की बैठक हिण्डौनसिटी. महिला सुरक्षा रक्तदान समूह की बैठक शुक्रवार को बयाना रोड स्थित जाटव बगीची में हुई। जिसमें महिला कल्याण एवं स्वास्थय के साथ रक्तदान से युवाओं को जोडने पर जोर दिया गया।

समूह के प्रदेशाध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि संगठन के सभी कार्यकर्ता गाँव- गाँव, ढाणी- ढाणी जाकर महिलाओं को स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ अधिकारों के प्रति जागरुक करें। जिससे सही मायने में महिला कल्याण संभव हो सके। रक्तदान के प्रति युवाओं को जागरुक करने की बात कही। बैठक में 5 जनवरी को समूह का नव वर्ष मिलन समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया। इस दौरान पवन बंशीवाल, दलवीर, राजेश, देशराज, सुगर लाल, प्रबीन कबीरा, सुमरन, ओमप्रकाश आदि लोग मौजूद रहे।

