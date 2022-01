महालक्ष्मी की आरती करने उमड़े लोग, रथ का जगह-जगह हुआ स्वागत

People gathered to perform the aarti of Mahalakshmi, the chariot was welcomed from place to place

अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर दिया जोर

करौली Published: January 01, 2022 11:39:07 pm

हिण्डौनसिटी. अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के तत्वावधान में अग्रकुल देवी महालक्ष्मी मंदिर निर्माण एवं राष्ट्रीय जनचेतना रथ की शहर में शोभायात्रा निकाली गई। रथ में विराजित महालक्ष्मी की प्रतिमा की आरती के लिए खूब भीड उमड़ी। वहीं जगह जगह-जगह महालक्ष्मी के रथ का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बाद में अग्रसेन कन्या महाविद्यालय में हुई सभा में अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग ने समाज के राजनीतिक प्रतिधित्व पर जोर दिया।

सूरौठ से भ्रमण कर हिण्डौन पहुंचे रथ की सुबह स्टेशन रोड स्थित पत्थर वालों की धर्मशाला पर अगवानी की गई। महालक्ष्मी की पूजा अर्चना के बाद शहर में रथ की शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा नई मंडी शिवालय, अहिंसा सर्किल, जगदम्बा मार्केट, हॉस्पिटल रोड, शीतला कालोनी,डेम्परोड, सदर थाना,चौपड़, अग्रसेन क्लॉथ मार्केट, स्टेशन रोड होती हुई अग्रसेन कन्या महाविद्यालय पहुंची। रास्ते मेें घरों और दुकानों के बाहर अग्रवाल समाज के महिला-पुरुषों ने महालक्ष्मी जी की आरती की। रथ यात्रा के डेम्परोड बाजार में पहुंचने पर आरती के लिए भीड उमड पड़ी। बाद में क्लॉथ मार्केट में कपड़ा व्यापारियों ने आरती की और रथ के साथ चल रहे समाज के पदाधिकारियों का साफा बंधा का स्वागत किया।

टैक्स देने में अव्वल तो, राजनीति में भी मिले सम्बल-

अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग ने कहा कि अग्रवाल समाज की देश के आर्थिक ढांचे में महति भूमिका है। लेकिन समाज के राजनीति में अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सर्वाधिक टेक्स अदा कर देश की अर्थ व्यवस्था को मजबूत करने वाले अग्रवाल समाज को अब राजनीतिक मजबूती चाहिए। इसके लिए राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए।

पांच राज्योंं में होने वाले चुनावों के परिपेक्ष में गर्ग ने कहा कि जो पार्टी के समाज के हित और भावनाओं को तवज्जो देगा। समाज भी उसकी के साथ रहेगा। उन्होंने कहा कि अग्रवाल समाज महाराज अग्रसेन की एक ईट एक रुपया जैसी सर्वउत्थान की नीति पर चलता है।

आजादी की लड़ाई से लेकर करगिल के युद्ध में अग्रवाल समाज ने भी भागीदारी निभाई है। इस दौरान उन्होंने देश में आर्थिक आरक्षण व्यवस्था लागू करने की जरुरत बताई। साथ ही सीए परीक्षा की तरह मेडिकल की पढ़ाई को भी आरक्षण मुक्त करने की बात कही। बैठक में उन्होंने अग्रोहा धाम में 100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे महालक्ष्मी के मंदिर की जानकारी दी।

साथ ही कहा कि वे एक ईट एक रुपया के सिद्धांत पर मंदिर में प्रत्येक अग्रवाल परिवार को जोडऩे के लिए देश भर में रथ यात्रा निकाल रहे हैं। सभा में अग्रवाल समाज के जिलाध्यक्ष अजय मित्तल, प्रहलाद सिंहल, ओपी मंगल, स्थानीय अध्यक्ष ईश्वरलाल, माया गोयल सहित स्थानीय व प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे।

