अपना घर से अभिभूत हुए लोग, चार घंटे में किया 4 लाख का दान

People were overwhelmed by apna ghar , donated 4 lakhs in four hours

करौली Published: January 14, 2022 11:36:55 pm

हिण्डौनसिटी. महवा रोड पर क्यारदा कला गांव के पास असहाय, लावारिस एवं विक्षिप्त, वृद्ध एवं निशक्तजनों की सेवा का पर्याय बने अपना घर आश्रम की ओर से मकर संक्रांति के पर्व पर शुक्रवार को स्टेशन रोड़ पर नई मंडी पेट्रोल पंप के पास व डेम्परोड़ बाजार में सेवा कार्यों की प्रदर्शनी लगाई गई।

सुबह आठ से दोपहर 12 बजे लगाई गई प्रदर्शनियों में पोस्टर और बैनरों के माध्यम से आश्रम में होने वाले सेवाकार्यों का प्रदर्शन किया। साथ ही पोस्टरों के माध्यम से बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ एवं नशा मुक्ति का संदेश भी दिया गया। प्रदर्शनी के अवलोकन के लिए शहरवासियों का हुजूम उमड पड़ा।

सेवा कार्यों से अभिभूत हुए लोगों के आश्रम में सहयोग के लिए एक लाख 84 हजार रुपए नकद एवं 57 हजार रुपए की घोषणा की गई। इसके साथ ही खाद्य सामग्री, वस्त्र आदि सामान का दान किया। आश्रम के सेवा भाव से प्रभावित हुए लोगों ने दिल खोल कर दान किया।



आश्रम अध्यक्ष राकेश गोयल ने बताया कि लोगों ने नकद ही नहीं बल्कि चेक के जरिए भी दान किया। जबकि बहुत से लोगों ने जनोपयोगी वस्तु और सामग्री भी दान के रूप में प्रदान की। दानदाताओं ने विभिन्न मदों में 4 लाख एक हजार रुपए का दान किया। इसमें एक लाख 84 हजार रुपए की नकद राशि के अलावा 57 हजार रुपए की घोषण, एवं करीब एक लाख 60 हजार रुपए कीमत का सामान की घोषणाएं की गई।

इस दौरान अशोक गुप्ता, नरसी लाल गुप्ता, मोहन लाल गोयल, नरेन्द्र मित्तल, महेंद्र, नीलम सोवती,युनिश ख़ान, आरती बिंदल, नरेंद्र सोवती, मनीष बंसल, राजेश शर्मा, विकास फौजदार, हेमंत खत्री, नरेश रामपुरा, भीमसेन गेरा, लखन लाल एडवोकेट, पवन ऐरन ने प्रदर्शनी में सहयोग किया।

