निर्धारित से अधिक शुल्क वसूलने पर तीन ई-मित्रों के अनुज्ञापत्र निलंबित

Permissions of three e-mitras suspended for charging more than the prescribed fee

-एसडीएम के निर्देश पर की कार्रवाई, एक-एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया