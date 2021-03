सोशल मीडिया पर वायरल हुई फोटो, तो बाजार में घूमता चोर गिरफ्तार

Photo went viral on social media, then thief roaming around the market arrested

-महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में तोड़े कैमरे,एलईडी टीवी, अक्षय पेटिका से नकदी पार