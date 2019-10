टक्कर के बाद खाई में पलटे पिकअप और ट्रेक्टर ट्रॉली

Pickup and tractor trolley overturned after collision. Pickup driver death, two fruit and vegetable vendors injured.Incident near Kutakpur village

पिकअप चालक की मौत, दो फल-सब्जी विक्रेता घायल -कुतकपुर गांव के पास की घटना