गोली मारकर अधेड़ की हत्या का आरोपी 'पायलेट' गिरफ्तार

'Pilot' accused of killing a middle-aged man by shooting him arrested

-एक सप्ताह पहले पालनपुर में हुई हत्या के मामले का सदर पुलिस ने किया पर्दाफाश

करौली Published: June 11, 2022 12:12:25 am

हिण्डौनसिटी. समीप के पालनपुर गांव में एक सप्ताह पहले गोली मारकर एक जने की हत्या करने के मामले में सदर थाना पुलिस ने शुक्रवार को मुख्य आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ पायलेट मीणा को गिरफ्तार कर लिया।

सदर थानाप्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि 3 जून को पालनपुर गांव में आपसी रंजिश को लेकर जगन्या (45) पुत्र रामप्रसाद मीणा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिसमें मृतक के पुत्र धारा सिंह ने पालनपुर के ही धर्मेन्द्र उर्फ पायलेट मीणा समेत करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुख्य आरोपी पायलेट को कटकड़ नदी के पास घेराबंदी कर दबोच लिया।

अधिवक्ताओं ने रखा कार्य स्थगन

हिण्डौनसिटी. खंडेला में अधिवक्ता हंसराज मालवीय की मृत्य के मामले में राजस्थान बार काउंसिल के आह्वान पर शुक्रवार को अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य स्थगित रखा। साथ ही दो मिनट का मौन रख दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी।

अभिभाषक संघ के महासचिव अशोक सिंह बैंसला ने बताया कि सुबह करीब 9 बजे अधिवक्ता बार कक्ष के पास एकत्र हुए। शोकाभिव्यक्ति के दौरान अधिवक्ता हंसराज मालवीया की मृत्यु के मामले में दोष अधिकारी-कर्मचारियों के कृत्य की निंदा की। आज बंद रहेगी हिण्डौन और सूरौठ की बिजली

हिण्डौनसिटी. मंडावरा रोड़ पर सड़क निर्माण के चलते विद्युत लाइनों के स्थानांतरण कार्य से लेकर शनिवार को जाट का तालाब जीएसएस एवं सूरौठ क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी।

सहायक अभियंता अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया कि जाट का तालाब जीएसएस एवं सूरौठ की विद्युत सप्लाई सुबह 7 से साढ़े 8 बजे तक पूरी तरह बंद रहेगी। जिसस बाईपास रोड, करौली रोड, मेहताबपुरा, गौशाला, शाहगंज, नीम का बाजार, डैंपरोड, कटरा बाजार, भायलापुरा तथा संपूर्ण सूरौठ क्षेत्र की बिजली बंद रहेगी। इसके अलावा 11 केवी लाइन पुरानी रीको के चतुर्थ फीडर की विद्युत सप्लाई सुबह 7 से 11 बजे तक बंद रहेगी। जिससे पटेल नगर, मंडावरा रोड, तिलक नगर, झारेड़ा फाटक के बाहर के क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। पढ़ना जारी रखे

