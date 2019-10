दो राज्यों को जोडऩे के लिए चंबल नदी पर पुल निर्माण के लिए प्लांट स्थापित,121 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा पुल

करौली. दो राज्यों को जोडऩे वाली अंतरराज्जीय (Plant to build bridges on Chambal river to connect two states) चबंल नदी पर पुल निर्माण के लिए कंपनी ने प्लांट स्थापित कर दिया है। अब जल्द यह निर्माण शुरू हो जाएगा।