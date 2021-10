ढोल बजाओ सरकार जगाओ...रोडवेजकर्मियों ने बस स्टैण्ड पर ढोल बजाकर किया प्रदर्शन

Play the drum, wake the government... Roadways workers demonstrated by playing drums at the bus stand

11 सूत्री मांगों को लेकर तीन माह से चल रहा है आंदोलन