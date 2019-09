इस जिले में अतिकुपोषित बालकों की जान से खिलवाड़

करौली. अतिकुपोषित व कुपोषित बालक-बालिकाओं के वजन तोलने के लिए जिले के १२६० आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध कराई गई अधिकांश मशीन डेढ साल में खराब हुई हैं। (Play with the life of underage children in this district) इस कारण बालकों का वजन अंदाजे (अनुमान) किया जाता है। इस बारे में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को पता होने पर भी उन्होंने वैकल्पिक प्रबंध नहीं किए हैं।