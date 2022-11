खिलाड़ी खेल जगत में विश्वविद्यालय का नाम करें रोशन

Players should illuminate the name of the university in the sports world

कोटा विश्वविद्यालय की अंतरमहाविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू

करौली Updated: November 15, 2022 10:06:22 pm

हिण्डौनसिटी. समीप के गांव खेड़ा जमालपुर स्थित सौरभ एजुकेशन कैंपस में मंगलवार को कोटा विश्वविद्यालय की छात्र-छात्रा वर्ग की अंतर महाविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हुई। रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय स्पोट्र्स बोर्ड की चेयरपर्सन डॉ. एकता धारीवाल ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया।

मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में डॉ. चौधरी ने कहा कि खिलाड़ी बेहतर खेल कौशल का प्रदर्शन कर विश्वविद्यालय को मजबूत बनाएं। जिससे आगामी चरण में अंतरविश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में जीत का परचम फहरा सकेंं।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कोटा विश्वविद्यालय स्पोट्र्स बोर्ड के निदेशक विजय सिंह ने कहा कि खेलों से विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। कालेज शिक्षा के दौरान पढ़ाई और खेलों को बराबर तबज्जो देनी चाहिए। अब खेल नौकरी दिलाने के कोटे के अलावा कैरियर बन चुके हैं। विश्वविद्यालय में सरकारी और निजी समेंत २०० महाविद्यालय सम्बद्ध है। सभी महाविद्यालयों से टीमें आने पर खेल में सहभागिता बढऩे से ही विश्वविद्यालय का नाम रोशन होगा। समारोह में देहली-राजस्थान एजुकेशन सोसाइटी के सचिव महेश बेनीवाल, सौरभ कैंपस निदेशक ज्वाला सिंह, निर्मल कॉलेज के निदेशक मनीष चौधरी, सौरभ कैंपस के डीन डॉ त्रिभुवन शर्मा, शारीरिक शिक्षा के उप जिला शिक्षा अधिकारी मानसिंह मीणा, सौरभ टीटी कॉलेज के प्राचार्य सीएस चौधरी, शारीरिक शिक्षा के व्याख्याता मुरारीलाल शाक्यवाल, देवी सहाय शर्मा महेंद्र कुमार शर्मा ने विचार व्यक्त किए। इससे पूर्व आयोजन समिति की ओर से अतिथियों का माला-साफा पहना कर स्वागत किया गया। डॉ. ओमप्रकाश अग्रवान ने प्रतिवेदन पेश का प्रतियोगिता के तहत होने वाले मैचों की जानकारी दी। प्रतियोगिता का आयोजन २२ नवम्बर तक होगा।

४० टीमें ले रही हैं भाग

आयोजन सचिव प्रियकांत बेनीवाल एवं मीडिया प्रभारी नरेंद्र बाबा ने बताया कि छात्र एवं छात्रा वर्ग की क्रिकेट प्रतियोगिता में में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों की कुल ४० टीमें भाग ले रही हैं। इनमें पुरुष वर्ग की ३२ व महिला वर्ग की ८ टीमें हैं।



उद्घाटन मैच में कॉमर्स कॉलज कोटा जीता

आयोजन सचिव प्रियकांत बेनीवाल ने बताया कि प्रतियोगिता में कॉमर्स कॉलेज कोटा व आदर्श शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय सूरौठ के बीच हुआ। कोटा की टीम ने पहले बैटिंग करने हुए12 ओवर में 108 रन बनाए। जवाब में उतरी सूरौठ की टीम 6 ओवर में सिमट गई। मैच में अनिल भारद्वाज व राजूलाल डागुर व मनोज अंपायर तथा प्रशांत गुप्ता स्कोरर रहे।



