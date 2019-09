हरियाणा की तर्ज पर राजस्थान में खिलाडिय़ों को मिलेगा प्रोत्साहन, बढ़ेगा खेल बजट

Players will be encouraged in Rajasthan on the lines of Haryana, sports budget will increase.Food and Civil Supplies Minister Ramesh Meena said at the inauguration ceremony.64th state level cricket competition begins

उद्घाटन समारोह में बोले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीना.-64वीं राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज