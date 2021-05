कोरोना संक्रमितों की भर्ती की भरमार, कोविड वार्ड का किया दूसरी बार विस्तार, बाहरी आइसोलेेशन सेंटर भी तैयार

Plenty of admission of corona infected patient, expansion of covid ward for the second time, external isolation center also ready



100 से बढ़ा कर 150 पलंगों का किया कोविड वार्ड, खेड़ा आइसोलेशन सेंटर में भर्ती होंगे रोगी

करौली कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने हिण्डौनसिटी के राजकीय चिकित्सालय में तैयारी बैठक