सरकारी अस्पताल में दवा से पहले मिला जेब तराशी का दर्द

Pocket pain was found in government hospital before medicine.10 thousand rupees crossed from the patient's pocket. The registration counter stood in the queue taking a slip.

रोगी की जेब से 10 हजार रुपए पार.पंजीयन काउंटर पर पर्ची लेने खड़ा था कतार में