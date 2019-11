चाक-चौबंद रहा पुलिस प्रशासन, शहर में किया फ्लेग मार्च

Police administration remains vigilant, flag march in city.Second day of Ayodhya verdict.Policemen posted around temples and mosques.

-अयोध्या फैसले का दूसरा दिन.मंदिर और मस्जिदों के आसपास पुलिसकर्मी रहे तैनात