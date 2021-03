बेटी की विवाह की रस्म के दौरान पहुंची पुलिस, बाराती और मेहमान रह गए दंग

Police arrived during daughter's wedding ceremony,The barati and guests were left stunned

लांगरी की बेटी के विवाह में घराती बने पुलिसकर्मी, दिया 75 हजार रुपए का आर्थिक सहयोग

-नई मंडी थाना प्रभारी व पुलिस कर्मियों का अनूठा योगदान