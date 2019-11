राजस्थान में यहां पुलिस पर हमला, थानेदार ने खुद के थाने मेंं दर्ज कराई एफआईआर

Police attack here in Rajasthan, Thanedar lodged an FIR in his police station.Stone pelted at police for smacking base.Four policemen injured including Thanaprabhari, Jeep damaged

स्मैक के अड्डे पर दबिश देने पहुंची पुलिस पर पथराव. - थानाप्रभारी समेत चार पुलिसकर्मी चोटिल, जीप क्षतिग्रस्त