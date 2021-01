सोशल मीडिया पर थ्रेटिंग ‘वार’ से चौकस हुई पुलिस,गैंगवार से पहले डीएसटी ने दबोचे चार बदमाश, अवैध असलहा बरामद

Police attentive to thriving 'war' on social media, DST arrested four gangsters, illegal weapon

-विदेशी पिस्टल और 30 कारतूस के साथ लग्जरी कार जब्त