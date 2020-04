पैरों में छाले देख पुलिस का पसीजा दिल

Police blushed after seeing blisters in feet-जिला सीमा तक छुड़वाए 16 मजदूर -लॉकडाउन में रोजगार बंद हुआ तो गुजरात से पैदल पलायान कर उत्तरप्रदेश लौट रहे थे कामगार कोरोना कर्मवीर - राहगीरों की मददगार बनी पुलिस