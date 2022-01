बकरी चुरा कर भागते एक चोर को पुलिस ने दबोचा, दूसरा फरार

Police caught a thief running after stealing a goat, the other absconding

कोतवाली पुलिस की कार्रवाई

करौली Published: January 13, 2022 11:58:28 pm

हिण्डौनसिटी. समीप के फुलवाड़ा गांव के पास स्थित जोगियों की ढाणी से बकरी चुरा कर भागते एक चोर को कोतवाली थाना पुलिस ने बीती रात को दबोच लिया। वहीं उसका एक साथी फरार हो गया। पुलिस ने चोरी की गई बकरी के साथ आरोपी की बाइक को बरामद किया है।

बकरी चुरा कर भागते एक चोर को पुलिस ने दबोचा, दूसरा फरार



थानाप्रभारी वीरसिंह गुर्जर ने बताया कि रात के समय एएसआई कुंवरसिंह के नेतृत्व में पुलिस गश्त की जा रही थी। इस दौरान शाहगंज बाजार में एक बाइक पर बकरी को लेकर घूमते दो युवकों को रुकवाया। पुलिस को देख बाइक सवार एक युवक तो भाग गया, लेकिन दूसरे को पुलिसकर्मियों ने पीछा कर दबोच लिया। पकड़े गए युवक ने स्वयं को महताबपुरा निवासी आसीन पुत्र कमरु मुसलमान होना बताया। पूछताछ में सामने आया कि दोनो आरोपी फुलवाडा गांव के समीप स्थित जोगियों की ढाणी से बकरी को चुराकर लाए थे। आरोपी बकरी को उचित स्थान पर छिपाने जा रहे थे। कोतवाली पुलिस ने दबोचे गए आरोपी आसीन और बरामद की गई बकरी को सदर थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया।



लापता युवक को पुलिस ने किया दस्तयाब

कोतवाली पुलिस की कार्रवाई हिण्डौनसिटी. शहर के बरगमां रोड स्थित गुलशन कॉलोनी से करीब एक सप्ताह पहले अचानक लापता हुए युवक को कोतवाली थाना पुलिस ने दस्तयाब कर लिया।

थानाप्रभारी वीरसिंह गुर्जर ने बताया कि गुलशन कॉलोनी निवासी वसीम (26) पुत्र सलीम मुसलमान एक सप्माह पहले अचानक घर से लापता हो गया था। मामले में उसके पिता सलीम खान ने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मोबाइल टावर लोकेशन और सीडीआर के आधार पर जांच कर लापता वसीम खान को रोडवेज बस स्टेण्ड के समीप से दस्तयाब कर लिया।

