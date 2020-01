सडक़ पर दौड़ती लग्जरी कार में पुलिस ने पकड़ी ‘अंगूर की बेटी’

Police caught 'angoor ki beti' in a luxury car running on the road

नए साल पर अवैध जाम पर पुलिस के कसी लगाम,हरियाणा निर्मित शराब से भरी कार पकड़ी, शराब तस्कर गिरफ्तार

-