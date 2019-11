सफेद धुआं का काला कारोबार करने वालों को पुलिस ने दबोचा

Police caught black businessmen of white smoke.Two accused of smack smuggling arrested.Action of Shri Mahavir.Thana Police

स्मैक तस्करी के दो आरोपी गिरफ्तार.श्रीमहावीरजी.थाना पुलिस की कार्रवाई