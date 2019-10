खाकी वाले के खाते से ‘लक्ष्मी’ ले जाने वाले चढ़े पुलिस के शिकंजे

Police clutches carrying 'Lakshmi' from Khaki's account.ATM busted gang busted, police arrested two crooks.34 ATM cards, 10 IDs, luxury cars and one lakh 15 thousand rupees seized.

एटीएम से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने दबोचे दो बदमाश. -34 एटीएम कार्ड, 10 आईडी, लग्जरी कार व एक लाख 15 हजार रुपए जब्त