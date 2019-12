सर्दी से बचाव के लिए पुलिस ने बांटे कंबल-जर्सी

करौली. पुलिस मुख्यालय जयपुर (Police distributed blanket-jersey to protect against cold) के आदेश पर करौली की जिला पुलिस ने जिले में एक हजार से अधिक कंबल व जर्सियों का वितरण जरुरतमंदों को मंगलवार किया गया।

करौली. पुलिस मुख्यालय जयपुर (Police distributed blanket-jersey to protect against cold) के आदेश पर करौली की जिला पुलिस ने जिले में एक हजार से अधिक कंबल व जर्सियों का वितरण जरुरतमंदों को मंगलवार किया गया। जिससे लोगों को सर्दी से बचाव का सहारा मिला। (Police distributed blanket-jersey to protect against cold) करौली की अन्नपूर्णा भोजनशाला में आयोजित कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल ने जरुरत मंदों को कंबलों का वितरण किया। उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम में निर्धन व जरुरतमंदों की सेवा में सभी को तत्पर रहना चाहिए। बेनीवाल ने बताया कि सामाजिक कार्यों के तहत ड्यूटी निभाते हुए पुलिसकर्मियों नेअपने स्तर पर निर्धनों को कंबल वितरण किए। इसी प्रकार हिण्डौन सिटी, कुडग़ांव, श्रीमहावीरजी आदि स्थानों पर भी कंबल व बालकों को जर्सियों का वितरण किया गया। इस मौके पर पुलिस उपअधीक्षक करौली बाबूलाल मीना, थानाप्रभारी नरेन्द्र पारीक, समाजसेवी बबलू शुक्ला, शिक्षक अरुण शर्मा आदि मौजूद थे।