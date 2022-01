जुआ के अड्डों पर पुलिस की दबिश, खेड़ा और कल्हारन का पुरा में दबोचे जुआरी

12 जुआरी दबोचे, 32310 रुपए जब्त

करौली Published: January 06, 2022 11:30:27 pm

हिण्डौनसिटी. सदर थाना पुलिस ने गुरुवार को खेड़ा और कल्हारन का पुरा में संचालित जुआ के अवैध अड्डों पर दबिश दी। इस दौरान ताश के पत्तों पर दांव लगाकर जुआ खेलते आठ जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान उनके पास मिले 19 हजार 310 रुपए की नकदी को पुलिस ने जब्त कर लिया।

थानाप्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि कई दिनों से खेड़ा तिराहे के पास एवं कल्हारन का पुरा में जुआ के अवैध अड्डे संचालित होने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इस पर पुलिस टीम द्वारा खेड़ा स्टेण्ड से कल्हारन का पुरा की तरफ जाने वाले रास्ते के पास संचालित एक जुआ के अड्डे पर दबिश दी गई। अचानक पुलिस को आया देख जुआरियों में हडकंप मच गया। उन्होंने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उन्हें दबोच लिया।

इस दौरान पुलिस ने खेडा निवासी आसिफ फकीर, शीतल प्रसाद जाटव, पटोंदा निवासी दिनेश जाट व मुकेश चंद जाटव को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान उनके पास मिले 15460 रुपए की नकदी को जब्त कर लिया गया। इसी प्रकार पुलिस की दूसरी टीम ने खेडा बस स्टेण्ड के पास संचालित जुआ के अड्डे पर दबिश दी। इस दौरान जुआ खेलते खेडा गांव निवासी जमील खान, सद्दीक खान, सुल्तान खान व कप्तान सिंह जाट को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 3850 रुपए की नकदी जब्त की गई है।



जुआ खेलते चार जने गिरफ्तार, 1300 रुपए जब्त

हिण्डौनसिटी. कोतवाली थाना पुलिस ने गुरुवार को ताश के पत्तों पर दांव लगा जुआ खेलते चार जनों को गिरफ्तार कर 1300 रुपए की नकदी जब्त की है।

थानाप्रभारी वीरसिंह ने बताया कि आरोपी खटीकपाडा निवासी पुष्पेन्द्र उर्फ जीतू कोली, धाकडपोठा निवासी गोपाल धाकड, सुखदेव पुरा निवासी विजेन्द्र उर्फ लाला कोली व दीपक कोली हैं। जो महावर धर्मशाला के पास जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने उन्हें दबोच 1300 रुपए जब्त किए हैं।

