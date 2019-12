हत्या के तीन आरोपियों तक पहुंची पुलिस, मुख्य आरोपी पकड़ से दूर

करौली. यहां ढाबे पर एक युवक की (Police reach three accused of murder, main accused away from holdगोली मार हत्या व तीन जनों को घायल करने के तीन आरोपियों तक पुलिस पहुंच गई। लेकिन मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है।