पुलिस का 'ऑपरेशन फ्लश आऊट'....दो लाख की स्मैक के साथ दबोचा गया स्मगलर

Police's 'Operation Flush Out' .... Smuggler caught with smack of two lakhs

सदर थाना पुलिस की कार्रवाई

करौली Published: January 22, 2022 12:42:48 am

हिण्डौनसिटी. जिला पुलिस की ओर से चलाए जा रहे 'ऑपरेशन फ्लश आऊट' के तहत शुक्रवार को सदर थाना पुलिस ने दो लाख रुपए कीमत की स्मैक के साथ एक स्मगलर को गिरफ्तार किया है।

थानाप्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी अलीपुरा निवासी प्रकाशचंद गुर्जर है। जो अलीपुरा समेत आसपास के गाव-ढाणियों में स्मैक की आपूर्ति नशे शौकीन लोगों तक पहुंचाता था। नशे की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा झाारेडा, अलीपुरा सड़क मार्ग पर गश्त की जा रही थी।

इस दौरान रूपसिंहकापुरा के पास एक व्यक्ति पैदल-पैदल जाता हुआ दिखाई दिया। जो पुलिस जीप को देखकर दबे पैर खेतों की तरफ भागने लगा। लेकिन पुलिस टीम ने पीछा कर उसे दबोच लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से मिले 18 ग्राम 39 मिलीग्राम स्मैक को जब्त कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है।



पुलिस टीम में ये रहे शामिल-

कार्रवाई के दौरान थानाप्रभारी कृपाल सिंह, एएसआई हरेन्द्र सिंह, हैडकांस्टेबल लीलाराम, खेमसिंह, धर्मवीर, जितेन्द्र, श्याम, दीपक, नरसी, खगेन्द्र व उमेश खटाना शामिल रहे। एसपी द्वारा टीम को प्रशस्ती पत्र व नकद इनाम राशि प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा।

अवैध हथियारों के साथ दबोचे दो बदमाश सदर थाना पुलिस की कार्रवाई



हिण्डौनसिटी. जिला पुलिस के ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत कार्रवाई करते हुए सदर थाना पुलिस ने शुक्रवार को अवैध हथियारों के साथ घूमते दो बदमाशों को दबोचा है। आरोपियों से अवैध देशी कट्टा, धारदार छुरा व जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। बदमाश किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे।



थानाप्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह इन्दौलिया के निर्देशन में अवैध हथियार के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध देशी कट्टा व कारतूस लेकर घूमते हुए आरोपी देवेन्द्र उर्फ देवू पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी जमालपुर को गिरफ्तार किया है। जो जमालपुर बस स्टैण्ड के पास किसी संगीन वारदात को अंजाम देने की फिराक में था।

इसी प्रकार खेडा तिराहे पर वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूमते हुए खेडा निवासी अवधेश शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से अवैध धारदार छुरा जब्त किया है।

