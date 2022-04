परीक्षा के समय हुई बिजली कटौती....कम रोशनी बनी परेशानी, कहीं गर्मी ने छुटाए पसीने

पांचवी बोर्ड परीक्षा

करौली Published: April 28, 2022



हिण्डौनसिटी. कोरोना संक्रमण काल के दो वर्ष बाद शहर में बुधवार से शुरू हुई पांचवी बोर्ड परीक्षा में नन्हें परीक्षार्थियों का दोहरा इम्तिहान हो गया। परीक्षा के समय बिजली कटौती होने से कई परीक्षा केन्द्रों के कक्षों में कम रोशनी से परेशानी हुई। वहीं बिजली गुल होने से बच्चे गर्मी से बेहाल रहे। परीक्षा शुरू होने के एक घंटे बाद पॉवर कट से समय पूरा होने विद्युतापूर्ति बहाल होने से बच्चों को राहत मिली। सबसे ज्यादा परेशानी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के परीक्षा केंद्र पर देखी गई।

आम दिनों के भांति सुबह 6 बजे ढाई घंटे की कटौती के लिए बिजली बंद कर दी गई। सुबह ७.३० बजे अभिभावक बच्चों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के परीक्षा केन्द्र पर पहुंचाने गए तो बिजली गुल होने से अधिकांश कक्षों में अंधेरे जैसी स्थिति थी। वहीं पंखे भी बंद थे। ऐसे में अभिभावकों ने वीक्षकों व केन्द्राधीक को समस्या से अवगत कराया। लेकिन बिजली कटौती होने से वे भी समस्या के निस्तारण में असमर्थ दिखे। दिन की रोशनी के लिए खिडकियां खोली गई, लेकिन कम रोशनी की समस्या बनी रही। ऐसे में बच्चों को प्रश्न पत्र के प्रश्नों को पढऩे में नजरें गढा कर काफी मशक्कत करनी पड़ी। दृष्टिदोष वाले बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई। बिजली के अभाव में पंखे बंंद होने से कक्षों में बच्चे गर्मी में पसीने से तरबतर हो गए। परीक्षा शुरू होने के करीब एक घंटे बाद सुबह7.30 बजे विद्युतापूर्ति शुरू होने पर बच्चों को राहत मिली। इधर केंद्राधीक्षक व प्रधानाचार्य प्रतिभा शर्मा ने बताया कि सुबह विद्युत कटौती के चलते कई कक्षों में कम रोशनी की समस्या हुई। थी। बाद में विद्युतापूर्ति बहाल होने पर परेशानी दूर हो गई। उल्लेखनीय है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विभिन्न विद्यालयों के800 विद्यार्थियों का परीक्षा केद्र हैं। पढ़ना जारी रखे

