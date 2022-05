यातायात व्यवस्था सुधार कर रोकें दुर्घटना, फरियादियों की सुने समस्याएं

Prevent accidents by improving the traffic system, listen to the problems of the complainants



करौली Updated: May 13, 2022 01:18:39 pm

हिण्डौनसिटी. उपखंड कार्यालय में गुरुवार को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक एवं जनसुनवाई हुई। जिसमें एसडीएम अनूप सिंह में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त कर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के निर्देश दिए। साथ ही जनसुनवाई में क्षेत्र से आए लोगों की समस्याएं सुन संबंधित अधिकारियों को समाधान की दिशा में काम करने की बात कही।

एसडीएम ने मुख्य मार्गों पर लगने वाले जाम की समस्या एवं दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यातायात पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही शहर के बीचो बीच खड़ी होने वाली लोक परिवहन सेवा की बसों को आरओबी के नीचे खड़ा करने की बात कही।

दुकानदार से मारपीट कर रुपए छीने

हिण्डौनसिटी. शहर के काना हनुमान पाड़ा में गुरुवार शाम एक दुकानदार से मारपीट कर 50 हजार रुपए की नकदी छीन ले जाने का मामला सामने आया है। कोतवाली थाना पुलिस ने युवक के पर्चा बयान पर मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस के अनुसार काजीपाड़ा निवासी मोहम्मद असलम अपनी कपड़े की दुकान से घर जा रहा था। रास्ते में कुछ लोगों ने उसके काना हनुमान पाड़ा में काना हनुमान मंदिर के पास रोक लिया और मारपीट कर दी। आरोप है कि आरोपी उससे 50 हजार रुपए की नकदी व सोने की चेन छीन ले गए। एसडीएम ने बस मालिक व चालकों को परिवहन नियमों की पालना की हिदायत दी। इस दौरान डीएसपी किशोरीलाल, तहसीलदार गजानंद मीणा, यातायात निरीक्षक शरीफ अली, परिवहन निरीक्षक मुकेश कुमार, सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता कमलेश मीणा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सहायक अभियंता भगवान सहाय मीणा आदि मौजूद रहे। पढ़ना जारी रखे

