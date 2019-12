vide0-करौली मेंं प्रधान महिला सामान्य, हिण्डौन सिटी में एससी के लिए आरक्षित

करौली. पंचायत राज चुनाव के तहत (Principal women general in Karauli, reserved for SC in Hindaun City) करौली के कलक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को प्रधान के लिए आरक्षण का निर्धारण लॉटरी से किया गया। (Principal women general in Karauli, reserved for SC in Hindaun City) जिला कलक्टर मोहनलाल यादव ने बताया कि करौली में पंचायत समिति प्रधान सामान्य महिला व हिण्डौन सिटी में एससी के लिए आरक्षित हुआ है। इसी प्रकार टोडाभीम एसटी में, श्रीमहावीरजी में एससी महिला, मंडरायल में ओबीसी,मासलपुर में सामान्य महिला, करौली में सामान्य महिला, सपोटरा में सामान्य महिला व नादौती में सामान्य महिला के लिए प्रधान पद आरक्षित हुआ है। इस मौके पर भाजपा, कांग्रेस व बसपा राजनीतिक दलों के पदाधिकारी मौजूद थे। Principal women general in Karauli, reserved for SC in Hindaun City

प्रभारी सचिव आज लेंगे बैठक

करौली. जिला प्रभारी सचिव अश्वनी भगत की अध्यक्षता में शुक्रवार को शाम ४ बजे कलक्ट्रेट सभागार में समीक्षात्मक बैठक होगी। जिला कलक्टर डॉ. मोहनलाल यादव ने बताया कि बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी भाग लेंगे।