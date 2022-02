कलश यात्रा के साथ निकाली दुर्गा प्रतिमा की शोभायात्रा

Procession of Durga idol taken out with Kalash Yatra

मोहन नगर मंदिर में तीन दिवसीय प्रतिमा स्थापना समारोह शुरू

करौली Updated: February 13, 2022 11:16:22 am

हिण्डौनसिटी. मोहनगर नगर में शिवालय परिसर में नव निर्मित देवी मां के मंदिर में शनिवार को दुर्गा प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुरू हुआ। तीन दिवसीय कार्यक्रम का आगाज कलश यात्रा व दुर्गा प्रतिमा की शोभायात्रा के साथ हुआ। दुर्गा मां के जयकारों व देवी गीता के स्वरलहरियों से क्षेत्र का माहौल भक्तिमय हो गया।

आायोजन समिति के सदस्य शिवप्रकाश पटवा व मुकेश वोडाफोन ने बताया कि सुबह नवनिर्मित मंदिर प्रांगण से कलश व ध्वजा पूजन के साथ कलश यात्रा शुरू हुई। डीजे पर भजनों की स्वर सैकड़ों महिलाएं के सिर पर कलश रख कर चल रही थी। वही दुर्गा प्रतिमा की खुली जीप में सजे रथ में विराजित कर शोभा यात्रा निकाली गई।

इस दौरान स्थापना के लिए बनारस से आए मुख्य शिव आचार्य मनीकण्ठा शिवाचार्य शिष्यों के साथ बग्घी में बैठकर शोभायात्रा में शामिल हुए। कलश यात्रा जिला चिकित्सालय रोड, तहसील कार्यालय, स्टेशन रोड़, नई मण्डी थाना, जैन मंदिर रोड, मोहन नगर होते हुए मंदिर परिसर पहुंची।

मुकेश वोडाफोन ने बताया कि मंदिर पहुंचने पर मुख्य शिव आचार्य के सानिध्य में शुरू हुए प्रतिमा स्थापना विधान में मुख्य यजमान हुकमचन्द जिन्दल सहित 10 सह यजमान बनवारी लाल शर्मा,राजेन्द्र पटवारी, संजय भोपर,देवी शरण अग्रवाल, कृष्णा सूरौठ, संतोष कुमार, विनोद शर्मा, जगमोहन चैनपुर,अशोक तालचिडी व दिनेश कंजौली ने सपत्नीक पूजन किया।

विद्यालय में विराजित की सरस्वती की प्रतिमा भामाशाह ने प्रांगण में बनवाया मंदिर हिण्डौनसिटी. डांग क्षेत्र ग्राम पंचायत जगर के गांव वमनपुरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में सरस्वती मां की प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई। इस दौरान विद्यालय प्रांगण में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन व पूजा विधान कार्यक्रम भी आयोजित हुुए।

प्रधानाध्यापक जयप्रकाश शर्मा ने बताया कि विद्यालय प्रांगण में भामाशाह बसंत कुमार सहारिया द्वारा मंदिर निर्माण कराया गया। इससे गुरुवार को सरस्वती मां की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। पंडित गोविंद तिवारी व नीरज अवस्थी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रतिमा को मंदिर वेदी में विराजित कराया। कार्यक्रम में भामाशाह बसंत कुमार व परिजनों का विद्यालय की ओर से माला-साफा पहना कर स्वागत किया गया। प्रतिमा स्थापना कार्यक्रम में शिक्षकों व विद्यार्थियों को भोजन प्रसादी की खिलाई गई। कार्यक्रम में एसएमसी अध्यक्ष बलराम, उपसरपंच हरि सिंह, वरिष्ठ अध्यापक भगवान सिंह ,वार्ड मेंबर मनोज सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।

