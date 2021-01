छी:-छी: ! ऐसी जगह छिपाई अवैध शराब, जब्त करने में पुलिस को धोने पड़े हाथ

pshaw ! Illegal liquor raided in such a place, police have to wash hands in confiscation



शौचालय के कमोड़ में छिपा कर बेची जा रही थी अवैध शराब

-सनेट गांव में डीएसटी व आबकारी दस्ते की कार्रवाई, चार पेटी शराब जब्त