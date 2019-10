नशे पर रोक में आमजन करें सहयोग

टोडाभीम. कस्बे के पुलिस थाना परिसर में (Public help in stopping the addiction) सोमवार को पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल की अध्यक्षता में आयोजित शांति समिति की बैठक में पुलिस अधीक्षक ने पुलिस और जनता के बीच समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया।