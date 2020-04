राजस्थान के इस शहर में जरुरतमंदों के लिए जनता की रसोई

Public kitchen for the needy in this city of Rajasthan

कोरोना कर्मवीर: भामाशाह बने मददगार, फोन पर पहुंचा रहे खाना

-लॉकडाउन में हमदर्द बन युवा स्वयंसेवक घर-घर पहुंचा रहे भोजन