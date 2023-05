एक माह देरी से शुरू हुई समर्थन मूल्य की खरीद, पहले दिन एक हजार कट्टों की तुलाई

करौलीPublished: May 06, 2023 10:35:31 pm Submitted by: Anil dattatrey

Purchase of support price started one month late, weighing one thousand cuts on the first day

कृषि उपज मंडी में स्थापित के चार कांटे... केवीएसएस कर रहा सरसों व चना की खरीद

एक माह देरी से शुरू हुई समर्थन मूल्य की खरीद, पहले दिन एक हजार कट्टों की तुलाई

हिण्डौनसिटी.एक माह से अधिक समय की देरी के शुक्रवार को समर्थन मूल्य की खरीद शुरू हो गई। हिण्डौन क्रयविक्रय सहकारी समिति के माध्यम से सरसों और चना की खरीद के लिए कैलाश नगर स्थित कृषि उपज मंडी यार्ड में खरीद केंद्र स्थापित किया है। पहले दिन खरीद के न्द्र पर सरसों के एक हजार कट्टोंं की तुलाई की गई। इसी के साथ सपोटरा के जीरौता में भी विधिवत खरीद केंद्र शुरू हो गया।

सरकार की ओर से एक अप्रेल से समर्थन मूल्य खरीद शुरु करने की घोषणा पर कृषकों ने चना व सरसों के बेचान की तैयारी कर करली। इसके लिए किसानों के अप्रेल माह में ही ऑनलाइन पंजीयन करवा लिया। लेकिन राजफैड ओर से जिंसों की हैंडलिंग व परिवहन कार्य की निविदाएं नहीं होने से खरीद केन्द्र शुरू नहीं हो सके। गत दिनों हैंडलिंग व परिवहन व्यवस्था के टेंडर होने के बाद शुक्रवार से कृषि उपज मंडी में हिण्डौन क्रय विक्रय सहकारी समिति में खरीद केन्द्र शुरू कर चार कांटों पर फसल बेचान का पंजीयन करा चुके किसानों की जिंसो तुलाई प्रारंभ कर दी। खरीद केन्द्र प्रभारी सुरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि पहले दिन सरसों के एक हजार कट्टों की खरीद शुरू की गई। उन्होंने किसानों से समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए ऑन लाइन पंजीयन कराने का कहा है। फिलहाल खरीद 30 जून तक होगी।