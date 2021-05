बैगों के बिना बंद करनी पड़ी गेहूं की खरीद

Purchase of wheat had to be stopped without bags

बीता बारदाना , बंद हुई समर्थन मूल्य की खरीद

-कृषि मंडी में एफसीआई के खरीद केन्द्र पर ताला