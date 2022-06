खेत की मेड़ को लेकर दो पक्षों में झगड़ा, आठ जने घायल



Quarrel between two sides over the bund of the farm, eight people injured

-पीपलहेड़ा गांव का मामला, नई मंडी थाने में परस्पर मामले दर्ज

करौली Published: June 19, 2022 12:17:16 pm

हिण्डौनसिटी. समीप के पीपलहेड़ा गांव में शनिवार को खेत की मेड़ को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। जिसमें घायल हुए आठ जनों को राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नई मंडी थाना पुलिस ने घायलों के पर्चाबयान के आधार पर परस्पर मामले दर्ज कर अनुसंधान शुरु कर दिया है।

पुलिस के अनुसार पीपलहेड़ा गांव के नया कुआं के हार में खेत की बुवाई के दौरान मेड़ काटने को लेकर में उमेश सिंह एवं गोविन्द सिंह के परिवारों के बीच झगड़ा हो गया। इसमें दोनो पक्षों के लोगों ने लाठी, डंडे और धारदार हथियारों से एक दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। इसमें एक पक्ष के उमेश सिंह, उसका चचेरा भाई अर्जुन सिंह, चाचा रत्तीराम व हरीप्रसाद तथा दूसरे पक्ष के गोविन्द सिंह व उसके भाई राधेश्याम, भूरा व रवि कुमार घायल हो गए। पुलिस ने उमेश एवं गोविन्द के पर्चाबयानों पर मामले दर्ज कर लिए है। 10 साल से फरार भरतपुर के वारंटी को जयपुर से दबोचा



-नई मण्डी थाना पुलिस की कार्रवाई

हिण्डौनसिटी. सड़क दुर्घटना के एक मामले में करीब10 वर्ष से फरार भरतपुर के स्थाई वारंटी को नई मंडी थाना पुलिस ने शनिवार को जयपुर से गिरतार कर लिया।

थानाप्रभारी गिर्राज प्रसाद ने बताया कि आरोपी भरतपुर जिले के बयाना थाना क्षेत्र के पिदावली गांव का निवासी दिनेश चंद धाकड़ है। जिसके विरूद्ध वर्ष 2006एवं 2007 के दो मामले दर्ज हैं। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए न्यायालय की ओर से वारंट जारी किया गया था। इसी बीच मुखबिर के जरिए पुलिस को सूचना मिली, कि आरोपी दिनेश चंद पुलिस से बचने के लिए जयपुर के विश्वकर्मा इलाके के कृष्णकुंज बडराना में रह रहा था। इस पर पुलिस टीम ने जयपुर पहुंच आरोपी को गिरतार कर लिया। पढ़ना जारी रखे

