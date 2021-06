सरकारी स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए कतार

Queue for admission in first class in government school

कक्षा एक में 30 सीटों के लिए 85 आवेदन

महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में 28 व 29 को निकलेगी प्रवेश लॉटरी