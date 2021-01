गश्त को जा रहे आरएसी के जवानों को पिकअप ने मारी टक्कर, एक की मौत, दो घायल

RAC jawans going on patrol collided with pickup, one killed, two injured

करौली जिले के हिण्डौन में हुआ हादसा, पैतृक गांव कबई में राजकीय सम्मान से हुई अंत्येष्टि