हत्या के आरोपियों की तलाश छापेमारी, नहीं चला सुराग

करौली. यहांट्रक यूनियन स्थित एक ढाबे पर युवक की हत्या तथा तीन जनों को घायल करने के आरोपियों की तलाश में शनिवार को पुलिस की तीन टीमों ने (Raid in search of accused of murder, no clue) विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। लेकिन आरोपियों का सुराग नहीं लगा है। जिला पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल ने बताया कि आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस के पांच दल रवाना किए गए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि करौली में मामूली बात पर बदमाशों ने फायर कर एक युवक की हत्या कर दी तथा तीन को घायल किया। इस घटना के विरोध में लोगों ने बाजार को बंद कराया तथा धरना प्रदर्शन किा। शहर में मुख्य बाजार, अनाज मंडी, बड़ा बाजार, फूटाकोट, भूडारा, अस्पताल रोड, गुलाबबाग का बाजार बंद रहा।

एसपी ने जब्त किए तीन कारतूस, पिस्तौल से फायर की आशंका

पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल रात के दो बजे घटना स्थल पहुंचे, जहां से उन्होंने तीन कारतूस जब्त किए। बेनीवाल ने बताया कि आशंका है कि अपराधी ने नजदीक से पिस्तौल से फायर किया था। इसी प्रकार भरतपुर संभाग के पुलिस महानिरीक्षक लक्ष्मण गौड रात के समय अस्पताल पहुंचे, उन्होंने घटनाक्रम की जानकारी ली।



बाहर आरोप, अंदर प्रशंसा

अस्पताल परिसर व कलक्ट्ररी सर्किल पर लोगों के सामने वक्ताओं ने पुलिस के अधिकारियों की जमकर खिंचाई की। पुलिस की कार्यशैली को लेकर आरोपों की झड़ी लगा दी, जबकि कलक्टर, एसपी से वार्ता के दौरान उन्होंने अधिकारियों की सराहना में कसर नहीं रखी। इसकी लोगों में खासी चर्चाएं रही।