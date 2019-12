रेल आई नहीं, रोडवेज का डिपो तो वापस लाओ

करौली. जिला मुख्यालय पर रेल की सुविधा है नहीं। (Rail does not come, bring back the roadways depot) आवागमन के लिएलोग राजस्थान रोडवेज के भरोसे है। लेकिन डिपो को अघोषित रूप से बंद कर देने और बसों के संचालन में कटौती से तो आम लोगों की मुसीबत बढ़ेगी ही।