राजस्थान में इस रेलवे ट्रैक पर आज पांच घंटे नहीं चलेंगी रेल, आठ ट्रेनें रहेंगी निरस्त

Rail will not run on this railway track in Rajasthan today for five hours, eight trains will remain canceled.Track shutdown will be five hours in mega block. Underpass to be built near Fateh Singhpura on Delhi-Mumbai rail route

दिल्ली-मुम्बई रेल मार्ग पर फतेहसिंहपुरा के पास होगा अण्डरपास का निर्माण