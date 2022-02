रेलकर्मियों ने काली पट्टी बांध किया प्रदर्शन, मांगें नहीं मानी तो करेेंगे आंदोलन

सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों ने मनाया काला दिवस

करौली Published: February 09, 2022 11:57:46 pm

हिण्डौनसिटी. रेलवे के सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों ने तात्कालिक रिस्क एवं हार्डशिप भत्ते की मांग को लेकर बुधवार को काला दिवस मनाया। इस दौरान सिग्नल और दूरसंचार विभाग के रेलकर्मियों काली पट्टी बांध का विरोध प्रर्शन किया। साथ ही उपवास रख कार्यालयों में कार्य किया।

भारतीय रेलवे संकेत एवं दूरसंचार अनुरक्षण संघ के आह्वान पर सुबह रेलवे स्टेशन पर कार्यालय के बाहर खड़े हो लंंबित चल रही मांगों की अनदेखी करने पर विरोध प्रदर्शन किया। रेलकर्मी डीपी गुप्ता, मनीष शर्मा, मुकेश कुमार व लक्ष्मी मीणा ने काले दिवस के तहत काली पट्टी बांध कर कार्यालय में कार्य किया।

विरोध प्रदर्शन कर रहे रेलकर्मियों ने बताया कि सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों का तात्कालिक रिस्क एवं हार्डशिप भत्ता देने, विभाग की रात्रि पारी की फेलियर गैंग का तुरंत गठन, कर्मचारियों का 24 घंटे कार्य लेना बंद कराने, संरक्षा एवं समय पालना बनाए रखने के लिए सिग्नल व टेलीकॉम विभाग में 80 हजार रिक्त पदों पर भर्ती, ग्रेड पे लेवल को बढाने, विभाग में असिस्टेंट से तकनीशियन की 25 फीसदी कोटा एलडीसीई को तुरंत भरने की मांग प्रमुख है।

पटोंदा.

विभिन्न मांगों को लेकर सिग्नल एवं टेलीफोन विभाग (एसएंडटी) विभाग ने बुधवार को काला दिवस मनाया। इस दौरान रेलकर्मियों ने दिनभर उपवास रख रेलवे का कार्य किया। विरोध स्वरूप सभी कर्मचारी कार्य के दौरान बांह पर काली पट्टी बांधे रहे।

इंडियन रेलवे एसएंडटी मेंटेनेंस यूनियन के महासचिव आलोक चंद्र प्रकाश ने बताया कि बार-बार मांग के बावजूद भी उन्हें हार्ड एंड रिक्स अलाउंस नहीं दिया जा रहा।

जबकि ड्यूटी के दौरान उनके विभाग के कर्मचारी आए दिन मौत का शिकार हो रहे हैं। आलोक ने चेतावनी दी कि यदि इसके बाद भी रेलवे ने उनकी मांगें नहीं मानी तो आंदोलन तेज किया जाने पर विचार किया जाएगा। सभी कर्मचारियों ने ड्यूटी के दौरान रेलवे कार्य के दौरान मृ़त कार्मिकों को श्रद्धांजलि भी दी गई। इस दौरान श्रीमहावीरजी संकेत एवं दूरसंचार के समस्त कर्मचारी गौरव जंगम, खेमाशकर , मोहन सिंह, पवन ,जावेद अली आदि लोग मौजूद थे।

