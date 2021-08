बारिश ने 25 सड़कों को दिए घाव, 85 लाख से लगेगा मरम्मत का मलहम

Rain has given wounds to 25 roads, 85 lakh will take repair plaster

सार्वजनिक निर्माण विभाग ने आपदा प्रबंधन के तहत किया आंकलन